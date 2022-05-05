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Атермальное остекление для авто: преимущества и на что обратить внимание

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Атермальное стекло в автомобиле — это автостекло со свойствами высокого теплопоглощения, которое помогает уменьшать неблагоприятное воздействие солнца на салон и людей. В зависимости от технологии производства оно бывает различных оттенков и переливов: голубовато-зеленым, фиолетовым, розовым и т. д. При изготовлении таких автостекол в состав добавляют специальные средства с ионами серебра и оксидами железа. Это сложная и трудоемкая работа, выполняемая на высокотехнологичном заводском оборудовании, что обуславливает высокую стоимость изделий.

Атермальное остекление чаще применяют для лобовых и передних боковых стекол. Производители редко ставят такие автостекла в заднюю часть салона машины, так как это не имеет особого смысла и увеличивает цену авто.

Преимущества

Атермальное лобовое стекло делает эксплуатацию автомобиля комфортной и безопасной. Такой тип остекления обладает рядом преимуществ:

  • Защищает салон машины от нагревания солнцем. Даже в жару меньше прогревается обивка, руль и передняя панель автомобиля.
  • Снижает эффекты бликов, так как рассеивает свет. Лучи от фар встречных машин и от солнца не слепят водителя.
  • · В летний период уменьшает использование кондиционера, а в зимний — обогревательных приборов, так как помогает сохранять тепло внутри. Это позволяет сэкономить топливо и сократить денежные расходы.
  • · Защищает интерьер авто от выцветания.

Благодаря содержанию в составе частиц металлов, атермальное стекло отличается повышенной прочностью и долговечностью в эксплуатации, сохраняет первоначальные свойства с течением времени.

Как подобрать

Преимущества атермального остекления бесспорны. Поэтому многие водители стремятся приобрести машины с заводской установкой таких автостекол. Однако, если автомобиль не оснащен атермальными стеклами, то в автомагазинах можно подобрать изделия с нужными характеристиками. При выборе такого автостекла рекомендуется обращать внимание на:

  • производителя;
  • сертификаты на продукцию;
  • маркировку изделия.

Атермальные модели обозначаются словами: TINTED или OVERTINTED. В первом случае светопропускаемость составляет 81 %, во втором — 78,5 %. Также на стеклах можно встретить маркировку Solar, что означает применение специальной пленки при производстве изделия. Такое автостекло обладает всеми вышеперечисленными преимуществами. Разница лишь в том, что пленка блокирует больше солнечной энергии и инфракрасного излучения.

Перед покупкой атермального стекла следует обратить внимание на степень его затемнения. Эти показатели не должны быть ниже уровня, разрешенного законом (75 %).

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