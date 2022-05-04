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Перечислены самые опасные и безопасные китайские электромобили в 2022 году

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Новый рейтинг по безопасности электромобилей основан на данных по числу случаев возгорания автомобилей.
В мире почти все автопроизводители стараются занять свою долю на рынке электрокаров, следуя тенденции авторынка. Иногда гонка за тенденцией приводит к тому, что качество электрокаров может быть не самым лучшим.

Что касается статистики, то чаще всего загорались автомобили с электрической установкой марки BYD. За последние два года случаев возгорания – 11.

На втором месте антирейтинга расположились электрокары GAC с результатов 8 возгораний. Третье место оказалось у Dongfeng – 9 случаев. А вот у автомобилей Nio за два года был зафиксирован всего один случай возгорания.

Еще в списке есть Geely и Changan, среди которых загорелись только 2 и 3 электрокара соответственно.

Чаще всего, согласно статистике, загораются электрокары при зарядке или в состоянии покоя, при этом значительно ниже риск воспламенения при ДТП.

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