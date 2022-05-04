Перечислены ТОП-10 автомобилей за 500 тысяч рублей на вторичном рынке РФ

Эксперты рассмотрели предложения на вторичном авторынке России и подготовили список лучших вариантов, учитывая определенные параметры.

При составлении ТОП-10 специалисты Autonews.ru учитывали стоимость машин, которая не превышает 500 тыс. рублей и выбирали среди авто не старше 5 лет.

В результате одним из неплохих предложений в указанной категории стал Lada Granta/Lada Kalina, причем за полмиллиона рублей можно найти в хорошем состоянии даже экземпляры 2018 и 2019 годов выпуска.

Еще на рынке можно выбрать Lada Largus с пробегом более 150 тыс. км, но найти хороший экземпляр будет непросто, но возможно.

Datsun on-Do/mi-Do также вошли в список ТОП-10 автомобилей за 500 тысяч рублей на вторичном рынке РФ, а еще рекомендуют присмотреться к Renault Logan, но за указанную сумму вряд ли получится найти богато оснащенные варианты и версии с автоматической трансмиссией.

Среди других моделей отмечают Nissan Almera тольятинской сборки с 1,6-литровым ДВС и пятискоростной механикой. Еще в рейтинге оказались Ravon R4, R3 Nexia и R2.