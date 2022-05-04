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Автозаводы Hyundai, Mazda, KIA, Haval и УАЗ в РФ отправились в майский отпуск

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Предприятия прекратили выпускать автомобили с начала мая, и это запланированные отпуска.
Автозаводы Hyundai, Mazda, KIA, Haval и УАЗ в РФ отправились в майский отпуск, когда хоть и не будет осуществляться производство машин, но будут проводится профилактические работы.

Так, с 1 по 22 мая отправился в отпуск завод Автотор в Калининграде, где выпускают авто марок Hyundai и KIA.

Предприятие Haval не будет работать до 15 мая, также как и завод Mazda. Свою работу остановил и Ульяновский автомобильный завод.

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