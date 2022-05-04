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Только 5 автобрендов подняли цены на автомобили в РФ во 2 половине апреля 2022 года

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Во второй половине прошлого месяца многие автопроизводители в России воздержались от изменений прайсов своего модельного ряда.
Это следует из отчета, опубликованного агентством «Автостат». По их информации, только 5 автобрендов подняли цены на автомобили в РФ во 2 половине апреля 2022 года, тогда как в первой половине того же месяца цены менялись в большую сторону у 11 автопроизводителей.

Во 2 половине апреля прайсы на свои авто пересмотрела компания Subaru, у которой машины стали дороже на 8-12%.

Также не осталась в стороне Volkswagen, модельный ряд которой прибавил в цене 37-58%, а еще выросли цены на все комплектации кроссовера Opel Crossland на 4-5% или 100 тыс. рублей.

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