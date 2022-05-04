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Китайская Foton может запустить в РФ производство пикапов и среднетоннажных грузовиков

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Руководство китайского концерна намерено наладить сборку своих автомобилей на российском предприятии.
Пока это только планы, о которых стало известно благодаря материалам к отчетности российского представительства компании (ООО «Фотон Мотор»), где говорится о необходимости локализовать производство, чтобы получать максимальную прибыль.

В связи с этим планируется заключить долгосрочный контракт, с которым можно будет выпускать пикапы Foton Tunland и грузовики Foton S100 и S120.

К сожалению информации о том, с кем могут заключить контракт, пока нет. Напомним, что последний пикап Foton Tunland был продан на российском рынке осенью 2019 года.

С тех пор автомобили марки не представлены на авторынке РФ.

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