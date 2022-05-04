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Водителям в РФ перечислили 6 опций в автомобиле, за которые не стоит переплачивать

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Эксперты подготовили список опций, которые по их мнению не стоят тех денег, которые за них просят.
Впрочем, специалисты «За рулем» отмечают, что не стоит переплачивать за опции в дешевых автомобилях. По их словам, нерационально вкладывать деньги в некоторое оборудование бюджетных автомобилей.

Наряду с этим было сказано, что бюджетные машины В-класса в настоящее время имеют оборудование, которое устанавливали лет 5-7 назад в премиальные машины.

В современных авто иногда оборудование или опции не приносят ожидаемого удовлетворения.

В ТОП-6 опций в автомобиле, за которые не стоит переплачивать светодиодные и противотуманные фары, а также климат-контроль, мультимедийная система, литые диски и дисковые тормоза.

Между тем ранее россияне рассказали, какие опции для них важнее всего.

Оказалось, что самой важной для российских автовладельцев опцией является подогрев лобового стекла, а еще не менее важной опцией оказалась система автозапуска.

Также важной опцией автомобиля в России является подогрев переднего ряда сидений, а еще парктроник, полноразмерное запасное колесо и дополнительные подушки безопасности.

Немного меньше баллов оказалось у современных электронных помощников — система контроля слепых зон, система превентивного торможения и адаптивные фары.

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