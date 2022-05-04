Водителям в РФ перечислили 6 опций в автомобиле, за которые не стоит переплачивать

Эксперты подготовили список опций, которые по их мнению не стоят тех денег, которые за них просят.

Впрочем, специалисты «За рулем» отмечают, что не стоит переплачивать за опции в дешевых автомобилях. По их словам, нерационально вкладывать деньги в некоторое оборудование бюджетных автомобилей.

Наряду с этим было сказано, что бюджетные машины В-класса в настоящее время имеют оборудование, которое устанавливали лет 5-7 назад в премиальные машины.

В современных авто иногда оборудование или опции не приносят ожидаемого удовлетворения.

В ТОП-6 опций в автомобиле, за которые не стоит переплачивать светодиодные и противотуманные фары, а также климат-контроль, мультимедийная система, литые диски и дисковые тормоза.

Между тем ранее россияне рассказали, какие опции для них важнее всего.

Оказалось, что самой важной для российских автовладельцев опцией является подогрев лобового стекла, а еще не менее важной опцией оказалась система автозапуска.

Также важной опцией автомобиля в России является подогрев переднего ряда сидений, а еще парктроник, полноразмерное запасное колесо и дополнительные подушки безопасности.

Немного меньше баллов оказалось у современных электронных помощников — система контроля слепых зон, система превентивного торможения и адаптивные фары.