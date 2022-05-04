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Исследователь Жирка Булруш заявил, что беспилотные автомобили увеличат число пробок

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Исследователь сделал интересное заявление относительно автомобилей, оснащенных полноценными автопилотом.
По словам исследователя Жирка Бурлуша, которые приводит издание The Next Web, беспилотные автомобили в будущем могут только усугубить ситуацию на дорогах.

Понятно, что речь идет об использовании беспилотников в городах с плотным движением. Исследователь уверен, что беспилотники не смогут решить проблемы с пробками, а наоборот только усугубят ситуацию. В результате беспилотные машины только увеличат число пробок.

Таким образом, Жирка Булруш попытался опровергнуть один из главных мифов о машина с беспилотными технологиями.

Он добавил, что ситуация, когда увеличивается использование ресурса, увеличивает и прогресс, а объем его потребления не уменьшается.

Булруш уверен, что популяризация беспилотников спровоцирует катастрофу, так как владеть ими захочет большое количество людей.

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