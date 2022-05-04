То есть период простоя продлят на три дня.

Сначала было объявлено, что производство автомобилей Лада будет приостановлено в рамках корпоративного отпуска на период с 30 апреля по 10 мая.

Однако, как стало известно «Интерфаксу», Компания АВТОВАЗ может продлить приостановку производства до 13 мая 2022 года. То есть в период с 11 по 13 мая заводы также не будут выпускать машины.

Вероятно это также связано с дефицитом компонентов. Стоит отметить, что официально о продлении корпоративного отпуска, в компании не заявляли.