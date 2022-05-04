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Компания АВТОВАЗ может продлить приостановку производства до 13 мая 2022 года

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То есть период простоя продлят на три дня.
Сначала было объявлено, что производство автомобилей Лада будет приостановлено в рамках корпоративного отпуска на период с 30 апреля по 10 мая.

Однако, как стало известно «Интерфаксу», Компания АВТОВАЗ может продлить приостановку производства до 13 мая 2022 года. То есть в период с 11 по 13 мая заводы также не будут выпускать машины.

Вероятно это также связано с дефицитом компонентов. Стоит отметить, что официально о продлении корпоративного отпуска, в компании не заявляли.

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