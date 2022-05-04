Американская GMC показала роскошный внедорожник Yukon Denali Ultimate 2023 года

GMC Yukon Denali Ultimate является роскошным внедорожником, в котором использовали дорогие материалы отделки и предложат много люксовых опций.

GMC Yukon Denali Ultimate 2023 года отличается темным хромированным внешним видом и имеет сиденья с электрорегулировкой по 16 параметрам, включая функцию массажа и встроенные в подголовники динамики.

Denali Ultimate может быть дополнительно оснащен технологией помощи водителю Super Cruise и развлекательным пакетом для пассажиров задних сидений.

GMC Yukon Denali уже является одним из самых роскошных внедорожников в продаже благодаря своей блестящей хромированной решетке радиатора и хорошо оборудованному интерьеру. Но теперь GMC поднимает роскошь Yukon на ступеньку выше с Yukon Denali Ultimate 2023 года, новой линейкой, которая привносит тонкие внешние изменения, более приятные материалы интерьера и еще больше технологий в и без того роскошный Denali. В целом автомобиль получил довольно сдержанный внешний вид, а также для него предлагают колесные диски размером 22 дюйма.

Больше всего изменений произошло в салоне внедорожника, где все три ряда сидений обиты более богатой кожей с плетеной строчкой, а передние сиденья регулируются в 16 направлениях и оснащены функцией массажа. Приборная панель украшена отделкой из дерева с выгравированной топографической картой горы Денали, которая повторяется на спинках сидений. Алюминиевая отделка завершает образ.

Среди опций стоит отметить новую аудиосистему Bose с 18 динамиками, динамики которой встроены в подголовники, и дополнительный развлекательный пакет для пассажиров задних сидений, с которым появляются экраны на спинках передних сидений.

Но настоящей изюминкой является дополнительная технология помощи водителю Super Cruise, которая включает в себя автоматическую смену полосы движения и настройку, предназначенную для буксировки.

Yukon Denali Ultimate 2023 года поставляется с 6,2-литровым V8 или опциональным 3,0-литровым турбодизелем Duramax, причем оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Yukon Denali Ultimate поступит в продажу этой осенью. GMC еще не опубликовала цены, но, учитывая, что пикап Sierra Denali Ultimate стоит на 20 000 долларов больше, чем стандартная Sierra Denali, ожидается, что Yukon Denali Ultimate будет стоить около 92 000 долларов.