Эксперт Удалов сообщил, кому не стоит покупать автомобиль в кредит

Недавно сообщалось, что в России размер автомобильного кредита увеличился на треть, причем речь идет как о кредитах на новые, так и подержанные машины.

Продолжая эту тему исполнительный директор «Автостат» Сергей Удалов, рассказал, когда покупка авто в кредит будет оправданной, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию.

Комментируя ситуацию с новыми автомобилями в целом, эксперт говорит, что в ближайшее время новых машин в стране не будет, причем это касается в первую очередь иномарок, хотя с отечественными моделями тоже не все так хорошо.

Дело в том, что отечественные автопроизводители из-за нехватки компонентов будут выпускать упрощенные модели, а именно без определенных опций и систем безопасности.

Что касается главного вопроса, в каком случае автокредит будет оправданным, то тут Удалов говорит, что брать машину в кредит можно, если существует реальная потребность в ней.

Если автомобилист приобретает машину, которая будет способом инвестирования, то покупка окажется удачной.