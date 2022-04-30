Опубликованы живые фотографии самого бюджетного электромобиля от суббренда Geely

В сети опубликовали «живые» фото компактного электрического кроссовера от суббренда Geely.

В Китае скоро состоится презентация кроссовера Geometry E — это компактный кроссовер длиной всего 4006 мм.

Сейчас известно, что его колесная база составляет 2585 мм. В движение модель будет приводиться 85-сильным электромотором с крутящим моментом 130 л.с.

В зависимости от версии в Geometry E будут устанавливать тяговые аккумуляторы на 33,5 кВт•ч и 39,4 кВт•ч, а это обеспечит автомобилю максимальный запас хода 320 и 401 км соответственно.

В основе Geometry E лежит Geely SC5, который предлагался только с классическим силовым агрегатом.

В салоне будущей новинки будет цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, на экране которой придется управлять работой климатической системы.

Источник сообщает, что в кроссовере установят еще систему считывания дорожных знаков, определение дорожной разметки и удержания в полосе движения.