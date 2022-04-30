Главная » Новости

Компания Ford приостановит производство спорткара Mustang уже в мае 2022 года

Просмотров 16 Опубликовано Обновлено

Ford вынуждена в мае остановить производство спортивного купе Mustang.
В штате Мичиган (США) на неделю прекратят выпускать культовое купе, а остановка связана с дефицитов электронных комплектующих, которых в современном Mustang очень много.

Остановка конвейерной линии произойдет уже на следующей неделе. В компании Ford ожидают, что недели хватит чтобы пополнить запасы чипов, и возобновить выпуск Mustang.

Напомним, сейчас готовится новое поколение Mustang, его должны представить в следующем году, но просуществует оно недолго — до 2028 года. После появится идейный приемник, но уже на электрической тяге.

ford Ford Mustang
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО