Компания Ford приостановит производство спорткара Mustang уже в мае 2022 года

Ford вынуждена в мае остановить производство спортивного купе Mustang.
В штате Мичиган (США) на неделю прекратят выпускать культовое купе, а остановка связана с дефицитов электронных комплектующих, которых в современном Mustang очень много.
Остановка конвейерной линии произойдет уже на следующей неделе. В компании Ford ожидают, что недели хватит чтобы пополнить запасы чипов, и возобновить выпуск Mustang.
Напомним, сейчас готовится новое поколение Mustang, его должны представить в следующем году, но просуществует оно недолго — до 2028 года. После появится идейный приемник, но уже на электрической тяге.