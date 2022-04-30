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Toyota Camry в марте 2022 года сохранила лидерство в сегменте бизнес-седанов в РФ

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Стало известно, как продавались автомобили японской марки в марте этого года.

Российские дилеры японской компании по итогам марта реализовали 3 231 автомобиль, а это оказалось на 69% меньше, чем годом ранее. За первый квартал объемы продаж сократились на 27% до 16 925 ед.

Автопроизводитель оказался на пятом месте среди компаний в России, заняв долю 6,0%. Самым продаваемым автомобилем марки является кроссовер RAV4, который в марте разошелся тиражом в количестве 1 216 экземпляров, что на 71% меньше.

Второй самой востребованной моделью бренда в марте стал бизнес-седан Camry с показателем 831 ед. (-55%).

В результате Toyota Camry в марте 2022 года сохранила лидерство в сегменте бизнес-седанов в РФ, сообщили аналитики Автостата.

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