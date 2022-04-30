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Гражданам РФ рассказали, какие подержанные автомобили стоит заказывать из Южной Кореи

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Специалисты дали советы, какие автомобили можно выбирать, заказывая их из Южной Кореи.

В Южной Корее представлены не только Hyundai и Kia, но и модели Toyota и Lexus, которые в России являются дефицитными.

Как пишет «Газета.Ru», наиболее часто из Южной Кореи в Россию везут кроссоверы, минивэны и седаны местных автопроизводителей, и это объяснили их более высоким качеством.

Специалисты рекомендуют особенно обратить внимание на модели Kia Carnival, Sorento и Grand Starex, так как именно они названы наиболее выгодными.

А вот кроссовер Kia Sportage будет не прибыльным, так как цены на него в РФ ниже, но собранные экземпляры для Азии все же являются более качественными, включая и использованные при производстве материалы, а также внутреннюю отделку.

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