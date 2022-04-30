Компания Bentley представит удлинённый кроссовер Bentayga 10 мая 2022 года

Новая удлиненная Bentley Bentayga может присоединиться к модельному ряду 10 мая и может стать более роскошной версией внедорожника Bentayga.

Компания Bentley представила малоинформативный тизер и объявила, что 10 мая выпустит новый автомобиль, который может быть основан на внедорожнике британского бренда Bentayga luxury.

Компания заявляет, что новая модель «будет роскошной и удобной, и расположится на вершине своей линейки», а также станет пятой моделью в линейке.

Стоит отметить, что немецкий бренд считает Continental GT и Continental GT Convertible отдельными моделями, поэтому наряду с Bentayga и Flying Spur новая модель может заменить старый Mulsanne и стать ультра-роскошным флагманом, заполнив пробел в модельном ряду.

Учитывая популярность внедорожника Bentayga, на долю которого в 2021 году пришлось 40% продаж люксового бренда, новый автомобиль может быть основан именно на базе этой модели.

Ранее были данные, что в 2022 году в модельном ряду появится новая Bentayga с длинной колесной базой, а надпись «Долгожданный» над тизерным изображением может быть тонким намеком на растянутую Bentayga.

Что касается силовых агрегатов, текущий модельный ряд Bentley предлагает 6,0-литровый W12 с двойным турбонаддувом, 4,0-литровый V8 и 3,0-литровый гибрид с турбонаддувом, и, возможно, новый автомобиль будет доступен со всеми этими установками.