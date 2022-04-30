Компания BMW анонсировала дебют кроссовера BMW X1 третьего поколения

7-я серия G70 / i7 дебютировала в этом месяце, и скоро состоится следующая важная презентация BMW. M4 CSL поступит в продажу в мае, но в следующем месяце дилер во Франции проведет предварительный показ другого автомобиля.

Речь идет о третьем поколении X1, представленном в официальном эскизе, опубликованном в социальных сетях. Презентация кроссовера 2023 модельного года состоится 2 мая.

Показанный здесь силуэт X1 намекает на более крупный автомобиль, который, как показали шпионские снимки, будет иметь более зрелый дизайн.

Кроссовер, был своего рода гадким утенком семейства BMW X, но третья генерация должна шагнуть вперед. Тизер полностью посвящен транспортному средству с двигателем внутреннего сгорания, но iX1 не сильно будет отличаться.

Электромобиль «появится вскоре после выхода на рынок совершенно нового BMW X1».

Поскольку X1 будет основан на той же переднеприводной платформе, он не получит М-версию. Тем не менее модель M Performance находится в разработке и будет иметь четыре выхлопных патрубка, а также 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью около 300 лошадиных сил, чтобы конкурировать с AMG GLA 35.

Что касается iX1, то пока известно, что у него запас хода составит около 438 километров.