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Китайская Chery выпустила уже 500 тыс. кроссоверов Chery Tiggo 8

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Автопроизводитель отчитался о выпуске юбилейного экземпляра кроссовера Chery Tiggo 8.

Согласно официальным данным, китайская Chery выпустила уже 500 тыс. кроссоверов Chery Tiggo, а юбилейной моделью стал автомобиль в исполнении Tiggo 8 Plus Kunpeng e+.

Это гибридная модификация кроссовера. Как отметили в компании, успешным автомобиль является благодаря концепции марки, в которой она ориентируется на покупателей и поддерживает их на протяжении длительного времени.

Популярность Chery Tiggo 8 растет, о чем говорит статистика по продажам за последние месяцы.

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