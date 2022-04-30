Китайская Chery выпустила уже 500 тыс. кроссоверов Chery Tiggo 8

Автопроизводитель отчитался о выпуске юбилейного экземпляра кроссовера Chery Tiggo 8.

Согласно официальным данным, китайская Chery выпустила уже 500 тыс. кроссоверов Chery Tiggo, а юбилейной моделью стал автомобиль в исполнении Tiggo 8 Plus Kunpeng e+.

Это гибридная модификация кроссовера. Как отметили в компании, успешным автомобиль является благодаря концепции марки, в которой она ориентируется на покупателей и поддерживает их на протяжении длительного времени.

Популярность Chery Tiggo 8 растет, о чем говорит статистика по продажам за последние месяцы.