Автоконцерн АВТОВАЗ может выпустить упрощённую LADA Niva Travel

Есть информация, что уже созданы первые пробные экземпляры упрощённого варианта внедорожника.

Если верить информации Telegram-канала «Русский автомобиль», где ссылаются на источники в компании, то уже этим летом АвтоВАЗ начнет выпускать упрощенные версии LADA Niva Travel.

Упрощенный вариант означает наличие минимума импортных комплектующих, поэтому возможно, что в модели не будет Эры Глонасс, системы ABS и подушек безопасности.

Сообщается, что 8 таких внедорожников уже собраны и отправлены на испытания. Между тем, подобные упрощенные версии могут появится у всех моделей Лада, созданных на российской платформе.