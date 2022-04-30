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Автоконцерн АВТОВАЗ может выпустить упрощённую LADA Niva Travel

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Есть информация, что уже созданы первые пробные экземпляры упрощённого варианта внедорожника.

Если верить информации Telegram-канала «Русский автомобиль», где ссылаются на источники в компании, то уже этим летом АвтоВАЗ начнет выпускать упрощенные версии LADA Niva Travel.

Упрощенный вариант означает наличие минимума импортных комплектующих, поэтому возможно, что в модели не будет Эры Глонасс, системы ABS и подушек безопасности.

Сообщается, что 8 таких внедорожников уже собраны и отправлены на испытания. Между тем, подобные упрощенные версии могут появится у всех моделей Лада, созданных на российской платформе.

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