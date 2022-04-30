Компания Ineos Automotive озвучила цены и характеристики первого внедорожника Grenadier

Новый внедорожник станет доступен для заказа на британском рынке с 18 мая, где минимальная стоимость новинки составит 49 тыс. фунтов стерлингов, а это около 4,4 млн рублей.

Накануне старта продаж компания Ineos Automotive озвучила цены и характеристики своего первого внедорожника Grenadier. Самая доступная версия модели это двухместный фургон Utility Wagon, но еще есть топовые модификации Grenadier Trialmaster/Fieldmaster, которые обойдутся покупателям по цене от 59 тысяч (5,3 млн рублей).

Все версии автомобиля будут полноприводными, а в моторной гамме заявлены дизельные и бензиновые агрегаты от BMW. Кузов новинки выполнен из алюминия, стали и композитов, а также располагается на стальной раме лестничного типа.

Еще внедорожник имеет в стандартном оснащении тормоза Brembo. Дорожный просвет составляет 264 мм, допустимая статическая нагрузка на крышу – 420 кг, а буксировать машина сможет прицепы массой до 3,5 тонны.

Кроме этого, новый Grenadier способен преодолевать броды глубиной 800 мм. Объём багажника составляет от 1152 до 2088 литров.

В моторной гамме представлены трехлитровые рядные щестицилиндровые двигатели BMW. Так, бензиновый мотор имеет мощность 286 л.с. при 420 Нм, а дизельный – 249 л.с. при 550 Нм.

В паре с ними будет работать восьмиступенчатая автоматическая КП ZF с усиленным гидротрансформатором и ручным режимом работы.

Модель будет доступна в двух фиксированных комплектациях и версия с конфигурацией по своему усмотрению. Сборку нового внедорожника начнут на предприятии во Франции.

Первые собранные партии автомобилей отправят клиентам в Европу, Австралию, Новую Зеландию, а также Африку и некоторые страны Ближнего Востока.