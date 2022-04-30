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Компания Ineos Automotive озвучила цены и характеристики первого внедорожника Grenadier

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Новый внедорожник станет доступен для заказа на британском рынке с 18 мая, где минимальная стоимость новинки составит 49 тыс. фунтов стерлингов, а это около 4,4 млн рублей.
Накануне старта продаж компания Ineos Automotive озвучила цены и характеристики своего первого внедорожника Grenadier. Самая доступная версия модели это двухместный фургон Utility Wagon, но еще есть топовые модификации Grenadier Trialmaster/Fieldmaster, которые обойдутся покупателям по цене от 59 тысяч (5,3 млн рублей).

Все версии автомобиля будут полноприводными, а в моторной гамме заявлены дизельные и бензиновые агрегаты от BMW. Кузов новинки выполнен из алюминия, стали и композитов, а также располагается на стальной раме лестничного типа.

Еще внедорожник имеет в стандартном оснащении тормоза Brembo. Дорожный просвет составляет 264 мм, допустимая статическая нагрузка на крышу – 420 кг, а буксировать машина сможет прицепы массой до 3,5 тонны.

Кроме этого, новый Grenadier способен преодолевать броды глубиной 800 мм. Объём багажника составляет от 1152 до 2088 литров.

Компания Ineos Automotive озвучила цены и характеристики первого внедорожника Grenadier

В моторной гамме представлены трехлитровые рядные щестицилиндровые двигатели BMW. Так, бензиновый мотор имеет мощность 286 л.с. при 420 Нм, а дизельный – 249 л.с. при 550 Нм.

В паре с ними будет работать восьмиступенчатая автоматическая КП ZF с усиленным гидротрансформатором и ручным режимом работы.

Модель будет доступна в двух фиксированных комплектациях и версия с конфигурацией по своему усмотрению. Сборку нового внедорожника начнут на предприятии во Франции.

Первые собранные партии автомобилей отправят клиентам в Европу, Австралию, Новую Зеландию, а также Африку и некоторые страны Ближнего Востока.

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