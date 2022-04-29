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Компания BMW может отказаться от переднеприводных моделей

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Многие автопроизводители заявляют об отказе от автомобилей с ДВС, также поступила и BMW, которая намерена электрифицировать свой модельный ряд до 2027 года.

Наряду с переходом на электрификацию планируется и отказ от переднеприводных автомобилей, которые созданы на платформе UKL2.

Автопроизводитель еще не принял окончательного решения по выпуску нового поколения для ряда моделей, среди которых кроссоверы X1 и X2, Active Tourer (U06) и др.

Новое поколение такие автомобили могут не получить из-за эконорм Euro 7, из-за которых потребуется серьезная доработка машин, которая может сказаться на конечной стоимости.

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