Компания BMW может отказаться от переднеприводных моделей

Многие автопроизводители заявляют об отказе от автомобилей с ДВС, также поступила и BMW, которая намерена электрифицировать свой модельный ряд до 2027 года.

Наряду с переходом на электрификацию планируется и отказ от переднеприводных автомобилей, которые созданы на платформе UKL2.

Автопроизводитель еще не принял окончательного решения по выпуску нового поколения для ряда моделей, среди которых кроссоверы X1 и X2, Active Tourer (U06) и др.

Новое поколение такие автомобили могут не получить из-за эконорм Euro 7, из-за которых потребуется серьезная доработка машин, которая может сказаться на конечной стоимости.