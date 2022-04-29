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Стало известно, как подорожали китайские автомобили в РФ с начала 2022 года

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Специалисты в России проанализировали рост цен на популярные китайские автомобили за период с начала года.

Так, стало известно подорожали китайские автомобили в РФ за четыре месяца 2022 года. Сильнее всех, как показало исследование, прибавил в цене Haval Jolion, который прибавил в цене 71% или 1 млн рублей в сравнении с январем 2022 года.

Сильно подорожал и внедорожник Haval H9, который в апреле продавался по цене на 64% больше, чем в январе. Его цена в начале года составляла менее 3 млн рублей, а в апреле уже почти 5 млн рублей.

Также в перечне есть Chery Tiggo 8 PRO (+61%), Haval F7 (+53%), Haval F7x (+51%) и FAW Besturn X40 (+18% или на 250 тыс. рублей).

Эксперты отмечают, что в данном случае исследование проводили исходя из рекомендованных производителем цен, в то время как в автосалонах эти цифры могут быть иными.

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