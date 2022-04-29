УАЗ поднял цены на автомобили до 465 тыс. рублей в апреле 2022 года

В процентном выражении модельный ряд УАЗа прибавил в цене 22,3-38,5%.

В денежном выражении стоимость увеличилась от 273 тыс. до 465 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. Меньше всех прибавила в цене Буханка, которая продается по цене на 273-305 тысяч рублей дороже.

Внедорожник Хантер теперь оценен на 323-388 тысяч больше в зависимости от комплектации. Затронуло изменение прайсов и семейство моделей «Профи», которые обойдутся на 365 тыс. рублей дороже.

Сильнее всех подорожали «Пикап» и «Патриот». Их цены стали больше от 346 до 465 тысяч рублей.