Укрепление рубля и снижение спроса спровоцировали падение цен на новые авто в РФ

В России стали фиксировать падение цен на новые автомобили в апреле этого года, что связано со стабилизацией курса рубля и снижению спроса.

Ранее эксперты предупреждали, что вслед за резким скачком цен будет наблюдаться и снижение, так как высокие цены существенно снизят спрос, что подталкивает дилеров к действиям.

Опрошенные журналистами Autonews представители автомобильной отрасли рассказали, что в апреле началось снижение стоимости новых автомобилей.

В первую очередь прайсы снова стали переписывать, но уже в меньшую сторону, на фоне укрепления рубля. Однако, специалисты говорят, что несмотря на это существенно снижения цен все же ожидать не стоит, так как дефицит машине не ликвидирован.

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в первую очередь подешевели автомобили, ценники на которые оказались сильно завышены.

«По иномаркам все будет зависеть от того, сможет ли кто-то возобновить производство и поставки. Если смогут, то что-то станет доступнее. Надежда на корейцев и китайцев», — говорит Сергей Целиков.

Источник: Autonews.