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В РФ открыли первый переводящий обычные автомобили на электродвигатели сервис

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Услугу предлагает российский стартап Edison Technologies, который занимает выпуском зарядных станций для электромобилей.

Этот стартап теперь предлагает и сервис, который позволит сделать из обычного автомобиля электрокар. Для этого в Москве открыли первый в России сервис по электрификации транспортных средств.

Заявлено, что для перевода автомобиля на электротягу потребуется 6-8 недель.

Помимо установки электродвигателя и батареи, в машине проведут настройку некоторых элементов управления и внесут изменения в ПО ABS и ESP. Стоимость услуги составит 1,5 млн рублей минимум.

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