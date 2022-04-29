Проверка и восстановление КБМ

С целью стимуляции добросовестного, ответственного пользования транспортными средствами (относящимися к технике повышенной опасности), снижения числа ДТП и аварий, сокращению материального ущерба, сохранения здоровья и жизни участников дорожного движения был введен коэффициент «Бонус-Малус».

В зависимости от истории КБМ владелец транспортного средства имеет право на снижение стоимости страхового обслуживании в рамках, определяемых актуальным уровнем коэффициента.

Для решения спорных вопросов и урегулирования проблемных ситуаций в сфере автострахования был создан Российского Союза Автостраховщиков. Для получения подробной информации по истории КБМ транспортного средства, проверки актуального статуса коэффициента и его восстановления в случае ошибочного начисления, можно воспользоваться сайтом РСА онлайн.

Как проверить и восстановить КБМ онлайн

Из-за множества нюансов и меняющихся регламентов, сбоев в процессе обмена данными о дорожном движении и отдельных транспортных средствах, иногда происходит ошибочное занижение коэффициента «Бонус-Малус». Это приводит к повышенным страховым сборам.

У автовладельцев возникает вопрос выяснения актуального коэффициента и возврата неверно взысканных денежных средств.

Самостоятельно восстанавливать КБМ достаточно хлопотно и долго.

Для облегчения задач по решению проблемных вопросов с выставлением КБМ в базе данных, восстановлением реального коэффициента, возвратом сверхнормативно списанных средств, целесообразно обращаться за помощью в специализированные юридические агентства.

Привлекательно то, что в условиях развития цифровой экономки автовладельцу не требуется лично ходить по инстанциям, достаточно заказать услуги по корректной оценке или восстановлению КБМ, возврату взысканных сверх необходимого денежных средств, можно получить онлайн в полном объеме при минимальных хлопотах и финансовых расходах.

Как сэкономить на автостраховании

Пользуясь сервисами информационного портала РСА можно в удаленном формате узнать полную сумму платежей по ОСАГО, а так же подобрать в индивидуальном порядке наиболее выгодные коммерческие предложения от страховых компаний.

Страховой полис сегодня тоже можно оформить и заказать в режиме онлайн, без затрат времени на посещения офисов. По сегодняшним правилам полис ОСАГО в электронной форме приравнивается к бумажной версии.