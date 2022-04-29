Управления премиальными бизнес-центрами класса А

В новых бизнес-центрах класса А airportcity.spb.ru офисы часто арендуются с готовой отделкой «под ключ». Такая концепция аренды очень выгодна арендаторам. Можно расставить мебель, подключить технику, и офис готов к работе. А административно-хозяйственные вопросы по эксплуатации помещения решаются управляющей компанией бизнес-центра.

Рассмотрим основной спектр услуг, оказываемых профессиональными УК новых бизнес-центров своим арендаторам.

Большинство надежных московских и петербургских управляющих компаний, как правило, занимаются обслуживанием сразу нескольких деловых центров. Каждый современный бизнес-центр класса А сегодня насчитывает сотни арендаторов. Такая интенсивная эксплуатация объектов влечет за собой неизбежный физический износ как самих конструктивов зданий, так и установленного в них оборудования. В результате эксплуатационные службы УК должны постоянно осуществлять текущий ремонт и обслуживание сетей, инженерного оборудования и коммуникационных систем.

Арендаторы бизнес-центров класса B+ и выше, как правило, оставляют заявки в УК на настройку отопления, ремонт дверей и окон, замену перегоревших ламп и фильтров. Специалисты УК выполняют соответствующие работы обычно в течение одного дня. Для подачи заявок в высококлассных бизнес-центрах существуют собственные специально разработанные для пользователей онлайн-сервисы и crm-системы. Арендаторам также предоставляется клининговые услуги в части как арендуемых помещений, так и мест общего пользования, услуги по сбору и выносу мусора и прочих отходов. Систематически, обычно раз-два в неделю, клининговая служба проводит уборку всего офисного центра. Если что-то пролилось или испачкалось в офисе, в премиальном БЦ класса А можно заказать внеплановую уборку помещения. Как правило, 2 раза в год, а то и чаще, производится мойка и обследование фасадных остеклений деловых центров.

Собственная территория офисных центров также убирается и поддерживается в надлежащем состоянии эксплуатационными службами УК. Высаживаются зеленые насаждения, производится озеленение территории. На территории, примыкающей к БЦ, для удобства гостей и арендаторов, как правило, устанавливаются навигационные знаки и указатели. Автомобильные парковки оборудуются шлагбаумами, наносится разметка для облегчения въезда/выезда и навигации автомобилей. Для пользования парковками арендаторам обычно выдаются бесконтактные магнитные карты, гости БЦ паркуются, используя парковочные талоны.

Большинство бизнес-центров предоставляют своим арендаторам и посетителям возможность бесплатного автобусного проезда от ближайшей станции метрополитена до делового комплекса и обратно. Автобусы курсируют ежедневно и по расписанию.

Безопасность сотрудников и гостей БЦ также поддерживается управляющими компаниями на высшем уровне. Для этого деловые комплексы оснащаются системами видеонаблюдения и контроля доступа, системами пожарной сигнализации и противопожарной защиты. Во всех бизнес-центрах работает собственная служба охраны.

Комфортный микроклимат обеспечивается современными системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Благодаря своевременному обслуживанию управляющие компании поддерживают оборудование и системы деловых комплексов в рабочем состоянии.