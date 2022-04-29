Выкуп автомобиля

Чтобы обновить автотранспорт, выйти на более высокий уровень комфорта и престижа, желательно повысить свои финансовые возможности. Наиболее простой и удобный способ получения приличной суммы денег сразу и без особых сложностей – это продажа старой машины.
Банки декларируют кредитование под залог ПТС наиболее доступным способом получения крупного займа. В реальной практике продажа подержанного авто – далеко не простая и не быстрая задача.
В этом деле существует масса подводных камней, а вторичный авторынок переполнен желающими купить б/у транспорт за бесценок. В том числе с целью перепродажи значительно дороже.
К счастью для автовладельцев, желающих обновить транспортное средство, все более широко представлена на рынке скупка подержанных авто. Услуга позволяет избавиться от ставшего ненужным автомобиля, независимо от его возраста и состояния, буквально за полчаса и сразу после подписания договора купли-продажи получить денежные средства на руки.
Скупка автотранспорта пригодится и в случаях нужды срочно найти определенную сумму денег для неотложных нужд. Например, срочно оплатить задолженности, если таможня не пропускает за границу, а путевки на зарубежные курорты уже приобретены.
Как быстро продать б/у машину
Сегодня, в цифровую эпоху, все задачи решаются через интернет. Чтобы ознакомиться с условиями и порядком продажи подержанного автомобиля, заранее оценить получаемую сумму денег, нужно посетить сайт сервиса, занимающегося предоставлением такого рода услуг.
На сайте скупки предлагается заполнить форму калькулятора расчета стоимости подержанного авто.
- Указать возраст, пробег, марку и модель, состояние, категорию, тюнинг и прочие факторы, влияющие на стоимость машины.
- Калькулятор сразу покажет ориентировочную сумму денег на руки.
- Если условия устраивают, остается позвонить по бесплатному телефону диспетчеру и вызвать оценщика в гараж или на стоянку.
Самое привлекательное, что скупка работает круглосуточно, вне замости от рабочих дней и праздников. Специалист по оценке автотранспорта прибудет буквально через полчаса. Еще 15 минут требуется на осмотр машины и выводы о реальной стоимости сделки.
Преимущества выкупа автотранспорта
Можно получить деньги за много лет простоявший в гараже аварийный, битый, обездвиженный автомобиль, мотоцикл, скутер. Деньги можно получить на руки в тот же день, без долгих ожиданий, сразу после подписания документов о продаже.
Даже если автотранспорт имеет какие-либо обременения, сервис скупки может и эти проблемы взять на себя. Понятно, что из суммы будут вычтены расходы на решение вопроса снятия обременений.