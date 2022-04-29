Выкуп автомобиля

Чтобы обновить автотранспорт, выйти на более высокий уровень комфорта и престижа, желательно повысить свои финансовые возможности. Наиболее простой и удобный способ получения приличной суммы денег сразу и без особых сложностей – это продажа старой машины.

Банки декларируют кредитование под залог ПТС наиболее доступным способом получения крупного займа. В реальной практике продажа подержанного авто – далеко не простая и не быстрая задача.

В этом деле существует масса подводных камней, а вторичный авторынок переполнен желающими купить б/у транспорт за бесценок. В том числе с целью перепродажи значительно дороже.

К счастью для автовладельцев, желающих обновить транспортное средство, все более широко представлена на рынке скупка подержанных авто. Услуга позволяет избавиться от ставшего ненужным автомобиля, независимо от его возраста и состояния, буквально за полчаса и сразу после подписания договора купли-продажи получить денежные средства на руки.

Скупка автотранспорта пригодится и в случаях нужды срочно найти определенную сумму денег для неотложных нужд. Например, срочно оплатить задолженности, если таможня не пропускает за границу, а путевки на зарубежные курорты уже приобретены.

Как быстро продать б/у машину

Сегодня, в цифровую эпоху, все задачи решаются через интернет. Чтобы ознакомиться с условиями и порядком продажи подержанного автомобиля, заранее оценить получаемую сумму денег, нужно посетить сайт сервиса, занимающегося предоставлением такого рода услуг.

На сайте скупки предлагается заполнить форму калькулятора расчета стоимости подержанного авто.

Указать возраст, пробег, марку и модель, состояние, категорию, тюнинг и прочие факторы, влияющие на стоимость машины.

Калькулятор сразу покажет ориентировочную сумму денег на руки.

Если условия устраивают, остается позвонить по бесплатному телефону диспетчеру и вызвать оценщика в гараж или на стоянку.

Самое привлекательное, что скупка работает круглосуточно, вне замости от рабочих дней и праздников. Специалист по оценке автотранспорта прибудет буквально через полчаса. Еще 15 минут требуется на осмотр машины и выводы о реальной стоимости сделки.

Преимущества выкупа автотранспорта

Можно получить деньги за много лет простоявший в гараже аварийный, битый, обездвиженный автомобиль, мотоцикл, скутер. Деньги можно получить на руки в тот же день, без долгих ожиданий, сразу после подписания документов о продаже.

Даже если автотранспорт имеет какие-либо обременения, сервис скупки может и эти проблемы взять на себя. Понятно, что из суммы будут вычтены расходы на решение вопроса снятия обременений.