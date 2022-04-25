«Коммерсантъ»: Volvo и Land Rover Jaguar сокращают офисы в РФ в 2022 году

Две автомобильные компании начали сокращение своих офисов на территории РФ, что выяснили российские журналисты.

Как пишет газета «Коммерсантъ», компании Volvo и Land Rover Jaguar сокращают офисы в РФ в 2022 году, как ранее это сделал концерн General Motors, который официально уход с российского рынка не подтвердил, но сообщил, что приостанавливает деятельность.

Ссылаясь на собственными источники, журналисты написали, что теперь происходит сокращение основной части сотрудников Volvo Cars и Jaguar Land Rover.

При этом последняя фактически не покидает российский рынок, так как в штате остается персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица согласно требованиям законодательства.

Но вот будет ли автопроизводитель поддерживать сервисное обслуживание своих машин, непонятно.

Говоря о Volvo Cars, то руководство этой компании не отказывается от гарантийных обязательств в РФ, и оставляет персонал, который их обеспечит.

Еще марка оставит возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей.