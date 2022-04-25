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Автомобилисты в РФ получат отказ в ремонте автомобилей по ОСАГО

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Об этом заявил специалисты по стразовому праву Алексей Кузнецов.

В эфире «Открытой студии» на «78» канале он рассказал, что автомобилисты получат отказ при обращении по ОСАГО.

По его словам, при обращении по ОСАГО будет отказ, но будет начисляться выплата с износозаменяемых деталей.

Такое положение дел возникло на фоне западных санкций, из-за чего возникли проблемы с производством и доставкой автомобильных запчастей.

По официальной статистике, в России только 11% автомобилистов ездят без полисов ОСАГО.

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