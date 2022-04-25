Новые возрастные ограничения для автомобилей в России могут помочь первичному авторынку.

Для увеличения спроса на новые автомобили, в России могут ввести запрет на использование старых автомобилей. Таким образом, в стране поддержат спрос на новые транспортные средства.

О возможном запрете говорил глава Минпроторга Денис Мантуров. По его словам, для начала планируется запретить использование старых грузовиков и общественного транспорта, а в дальнейшем это может затронуть и легковые авто.

«Мораторий на пару с государственной поддержкой спроса на новые машины дополнительно простимулирует рост отечественного рынка», — говорит Мантуров.