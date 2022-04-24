ЛДПР предложили отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей в РФ до 1 января 2024 года

Отмена таможенных пошлин может стать еще одной мерой поддержки автомобильного рынка.

Предложение поступило от Экспертной группы при ЛДПР и направлено в правительство на рассмотрение. В частности, предлагается отменить или минимизировать таможенные пошлины на ввоз автомобилей в РФ до 1 января 2024 года.

Такие меры помогут оживить автомобильный рынок, который показывает снижение из-за дефицита и высоких цен.

В ЛДПР предлагают до 1 января 2024 года отменить или минимизировать действующие пошлины на ввоз автомобилей для физических и юридических лиц при условии ввоза не более трех машин на одно лицо, стоимости этих машин до 10 млн рублей и возрасте до 10 лет.

Кроме этого, предлагается еще отменить утилизационные сборы для заводов и снизить ограничения по нормам выбросов.