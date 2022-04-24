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Возрожденная ОКА ВАЗ-2111 2022-2023 года дебютировала на независимых фоторендерах

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В сети регулярно представляют легендарные модели в современном образе, публикую рендерные изображения.

На этот раз на компьютерной визуализации решили показать ОКА ВАЗ-2111, а точнее как бы модель выглядела, если бы получила новое поколение и вышла в 2022-2023 г.

Рендеры подготовил портал Quto, который показал свое видение автомобиля, предположив, что он сможет стать популярным на рынке.

Предполагается, что новое поколение хэтчбека могло получить платформу CMF-B, на которой основан Renault Twingo. Эту платформу указали не случайно, ведь именно она должна использоваться в новой Lada B-класса.

Моторная гамма возрождённого ОКА ВАЗ-2111 может быть представлена литровыми установками мощностью 65 или 75 л.с.

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