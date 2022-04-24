Компания Geely тестирует в Китае новый кроссовер Geely Coolray 2023 модельного года

Geely в Китае тестирует обновлённый кроссовер Coolray, прототип смогли сфотографировать только спереди, но до этого были раскрыты другие изменения кроссовера.

Китайские источники сообщают, что Geely Coolray 2023 модельного года получит большое количество изменений и подорожает на 27 000 юаней, что в пересчете составляет примерно 300 тыс. рублей.

Базовая комплектация кроссовера после рестайлинга будет оцениваться от 99 800 юаней (1,13 млн рублей).

Обновление кроссовера принесет более агрессивный «передок», изменённую корму, новую центральную консоль в салоне и новый силовой агрегат.

Благодаря китайской базе Минпромторга стало известно, что под капотом вместо 1,5-литрового трехцилиндрового ДВС начнут устанавливать 1,5-литровый турбодвигатель с четырьмя цилиндрами. Его отдача составит 181 л.с., и в паре с мотором будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Презентация рестайлингового Geely Coolray в Китае должна состоятся в первом полугодии. В 2023 году модель может появится и на российском рынке.