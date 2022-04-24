Автомобилистам в РФ разъяснили, как и когда нужно менять масло в автоматической КПП

Владелец транспортного средства с «автоматом» через некоторое время сталкивается с вопросом замены масла в АКПП.

Это нужно делать на пробеге 40-60 тыс. км, если автомобиль из новых, на «возрастных» авто замену масла стоит проводить через 30-40 тыс. км.

Вопрос у автовладельцев зачастую стоит в том, какой вид замены масла выбрать, частичный или аппаратный.

В первом случае происходит слив масла и его залив, а в аппаратном методе используется специальное оборудование. Эксперты «Российской газеты» разобрались в этом вопросе и выяснили какой метод является правильным.

При аппаратной замене через специальное оборудование из коробки выкачивается масло и заливается новое.

Частичная замена занимает больше времени, и требуется контроль со стороны, ведь нужно слить масло, залить ровно такой же объем, проехать 500-1000 км, а потом повторить процедуру и проверить состояние гидроблока и соленоидов.

Нужно также учитывать саму АКПП, так как есть обслуживаемые и необслуживаемые трансмиссии. В первых можно разобрать блок и произвести замену его комплектующих, а на необслуживаемых коробках ремонт уже осуществить сложнее, и он является более дорогостоящим.

В необслуживаемой коробке передач замену масла при пробеге 40-60 тыс. км следует проводить аппаратным методом.

В дальнейшем рекомендуется проводить замену с таким же интервалом, чтобы в коробке всегда было чистое масло, а это значительно увеличит эксплуатационные свойства коробки, а также сохранит масляный фильтр в чистом состоянии.

В обслуживаемой коробке замену масла можно проводить раз в 50–60 тыс. км, к тому же метод замены масла можно выбрать любой, так как можно заменить фильтрующий элемент и почистить поддон.

На обслуживаемых трансмиссиях при пробеге 60-100 тыс. км можно использовать активную промывку, а также чистку радиатора, гидроблока и соленоидов. На необслуживаемой коробке на таком интервале автовладельцу требуется произвести частичную замену масла.