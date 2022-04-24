Новые автомобили с Ближнего Востока начали поставлять на авторынок РФ в апреле 2022 года

При заказе в Ближнем Востоке автомобиля, у покупателя есть определенные риски.

В России на фоне отсутствия новых авто, начал расти спрос на поставку машин из ОАЭ, там они оказались дешевле, да и посредник берет не очень большую сумму за доставку машины в Россию.

Схема заказа из ОАЭ очень простая — за тысячу долларов клиенту подберут авто, оплатят и оформят его на местного жителя.

Доставка в Россию занимает чуть больше месяца. Эксперты предупреждают, что такая схема несет риски, так как после оплаты нового транспортного средства и оформления его на местного жителя, клиент из РФ может не получить свой автомобиль, и ему придется разбираться с человеком в юрисдикции этой страны.

Также специалисты предупредили, что выпущенные для Дальнего Востока машины не имеют адаптации для России, а еще у них более низкий дорожный просвет, отсутствует «зимний» пакет, не такая мощная печка в салоне и нет защиты картера.