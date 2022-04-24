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АвтоВАЗ может возобновить выпуск большинства автомобилей LADA с 25 апреля 2022 года

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На заводах «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске с понедельника заканчивается корпоративный отпуск, и все сотрудники выходят на работу.
По данным канала «Русский автомобиль», на автомобильных предприятиях возобновят производство всех моделей Lada за исключением «Нива Легенд», так как для него нет нужного количества датчиков АБС.

Какие будет планы у «АвтоВАЗа» после выхода из корпоративного отпуска пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель приступит к производству «Гранта» и «Весты» в более простых комплектациях без импортных электронных комплектующих.

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