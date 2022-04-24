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Как проверить и отрегулировать развал-схождение?

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Процедура развала-схождения необходима для поддержания автотранспортного средства в надлежащем техническом состоянии. Она может быть выполнена самостоятельно или путем обращения в автосервис.

Сущность процедуры

Регулировка положения колес машины выполняется относительно кузова. Эта процедура состоит из двух частей: развала и схождения. Она обеспечивает безопасность движения. Развал-схождение в Приморском районе Санкт-Петербурга проводится, чтобы избежать проблем с рулевым управлением. Именно неточная настройка достаточно часто приводит к возникновению ситуаций, в которых рулевое колесо тянет в сторону или автомобиль трясет во время прямолинейной езды по довольно ровному дорожному покрытию. Кроме того, неточная настройка ведет к быстрому износу шин и повреждениям деталей подвески.

Разновидности используемого оборудования

Самый надежный способ выполнения проверки регулировки развала-схождения заключается в использовании услуг автомастерской. В распоряжении ее специалистов имеются специальные стенды, позволяющие выявить незаметные невооруженным глазом зазоры и произвести все требуемые действия по настройке. Эти стенды представляют собой устройства, главная функция которых состоит в установлении угла наклона колес автомобиля и его корректировке. По принципу функционирования стенды подразделяются на следующие разновидности:

  • Оптические. Это наиболее простые аппараты, применяемые для регулирования развала-схождения. Процедура исследования на них требует много времени, а получаемые результаты могут содержать значительные погрешности.
  • Лазерные. Это усовершенствованные модели оптических аппаратов. Они измеряют углы с использованием лазерного излучения.
  • Компьютерные. Это высокоточные современные устройства, собирающие и обрабатывающие информацию при помощи компьютерных технологий.
  • 3D-стенды. Они обеспечивают максимально быстрое и точное проведение работ по диагностике и настройке с применением оптических систем. Результатом выполненных измерений становится трехмерная проекция авто.

У каждой из перечисленных разновидностей стендов есть свои плюсы и минусы. Ручное измерение способно дать точные результаты лишь при участии высококвалифицированных профессионалов. Автоматика позволяет выполнять измерения оперативно, благодаря чему экономит время автомобилистов.

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