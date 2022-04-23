На аукционе продают самый роскошный автомобиль 1970-х годов

Речь идет о модели Cadillac Eldorado Biarritz 1978 года, которая появилась в продаже на аукционе Bring a Trailer.

Аукцион завершится уже 25 апреля. Выставленный на продажу Cadillac Eldorado Biarritz 1978 года олицетворял уникальный подход Cadillac к роскоши 1970-х годов.

Eldorado девятого поколения был символом богатства и успеха особенно в полной комплектации Biarritz, но его привлекательность угасла, и многие из них были списаны в 1990-х годах.

Выставленное на продажу купе имеет небольшой пробег и выполнено в цвете Ruidoso Saddle Metallic.

Оно приводится в движение восьмицилиндровым 7,0-литровым двигателем мощностью 180 л.с., работая в паре с трехступенчатым автоматом и переднеприводной системой.