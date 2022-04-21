Ремонт и отделка зданий

Строительные конструкции хотя и изготавливаются из прочных материалов, но под воздействием агрессивной окружающей среды и в процессе эксплуатации по назначению все равно постепенно изнашиваются. Сильнее и быстрее всего износу подвергаются элементы зданий и сооружений, находящиеся на открытом воздухе.

Фасады, опалубка, стеновая отделка, кровля, подъезды – все это приходится ремонтировать чаще, нежели внутренние помещения, защищенные от атмосферных явлений.

Помимо физического износа внешней отделки и облицовки, фасадные работы требуются для придания зданию более современного стиля либо при перепрофилировании сферы деятельности предприятия, организации, при использовании фасадов в рекламных или эстетических целях (предпраздничное оформление).

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Особенности ремонта зданий и сооружений в современный период

Здания старой постройки грешат тем существенным недостатком, что крыши обустроены таким образом, чтобы исключить скопление больших объемов снега зимой и не допустить обрушения покрытия из-за чрезмерной массы снежного покрова.

К сожалению, такой подход приводит к возникновению другой серьезной проблемы – быстрому нарастанию сосулек из-за нестабильности погодных условий в последние десятилетия.

Поэтому кровельные работы следует проводить таким образом, чтобы в первую очередь исключить возникновение сосулек и массивной наледи, угрожающих жизни и здоровью прохожих.

Современная концепция проектирования крыш предусматривает создание системы водоотведения тающего снега и наледи безопасно для окружающих.

Хотя переделка крыши и потребует отдельных расходов, но эти инвестиции окупятся исключением дорогостоящих задач по уборке снега и наледи с крыш каждой зимой.

Безопасная конструкция крыши избавит администрацию организации от неудобных вопросов надзорных органов.

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Согласование ремонтных работ

Прежде чем приступать к ремонту фасада или переоборудованию крыш, необходимо подготовить проект в соответствии с актуальными требованиями СНиП, Правил безопасности при эксплуатации задний и сооружений, местными нормативными актами.

Отсутствие таковых согласований и соответствующих разрешений приводят к административным взысканиям, штрафам и предписаниям привести все перестройки соответствие с установленными нормативами и местными требованиями.