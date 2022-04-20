Continental возобновил производство шин на заводе в России

Ранее на предприятии приостанавливали выпуск шин из-за большого количества продукции на складах.

Как пишет со ссылкой на «Континентал Калуга» агентство «Автостат», калужский завод Continental возобновил производство шин, которое было остановлено в связи с большими запасами на складах.

Это произошло из-за выпущенных ранее шин для экспорта. В компании сообщают, что отгрузка и продажа шин продолжается в соответствии с ранее заключенными договорами.

«Производственный план будет оперативно корректироваться в зависимости от меняющихся потребностей в продукции завода российских автопроизводителей и дистрибьюторов, а также с учетом логистической ситуации, доступности сырья и иных объективных факторов, влияющих на производственный цикл», – сообщили в «Континентал Калуга».