Новый 7-местный кроссовер КамАЗ КАМА-2 2023-2024 года дебютировал на первых рендерах

В сети опубликовали рендерные изображения кроссовера, который мог бы выйти под брендом КамАЗ.

Авторы рендеров предположили, что в сложившихся условиях, КамАЗу можно переключиться на выпуск легковых автомобилей.

Учитывая популярность моделей сегмента кроссоверов и внедорожников на рынке, логично предположить, что лучшим вариантом станет выпуск именно кроссовера.

КамАЗ уже демонстрировал легковой автомобиль, который является электрокаром и носит название КАМА-1. Кроссовер мог бы выйти с названием КАМА-2.

На рендерах показали, как может выглядеть автомобиль, если он выйдет в 2023-2024 г. Авторы рендеров предположили, что разработать кроссовер КамАЗ может с китайской компанией Weltmeister.