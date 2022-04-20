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Новый 7-местный кроссовер КамАЗ КАМА-2 2023-2024 года дебютировал на первых рендерах

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В сети опубликовали рендерные изображения кроссовера, который мог бы выйти под брендом КамАЗ.

Авторы рендеров предположили, что в сложившихся условиях, КамАЗу можно переключиться на выпуск легковых автомобилей.

Учитывая популярность моделей сегмента кроссоверов и внедорожников на рынке, логично предположить, что лучшим вариантом станет выпуск именно кроссовера.

КамАЗ уже демонстрировал легковой автомобиль, который является электрокаром и носит название КАМА-1. Кроссовер мог бы выйти с названием КАМА-2.

На рендерах показали, как может выглядеть автомобиль, если он выйдет в 2023-2024 г. Авторы рендеров предположили, что разработать кроссовер КамАЗ может с китайской компанией Weltmeister.

Новый 7-местный кроссовер КамАЗ КАМА-2 2023-2024 года дебютировал на первых рендерах Новый 7-местный кроссовер КамАЗ КАМА-2 2023-2024 года дебютировал на первых рендерах

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