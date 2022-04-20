Гражданам в РФ назвали 3 условия, при которых новые машины станут дешевле в 2022 году

Рост цен на новые автомобили продолжается, хотя не настолько активно, как в марте.

Тем не менее, новые машины на российском рынке резко и сильно подорожали. Возможно, тенденция роста цен сохранится, но многие эксперты говорят, что небольшое снижение стоимости все же вероятно.

Автоэксперты рассказали, при каких условиях может наблюдаться снижение цен на машины в 2022 год. Всего перечислили три условия, и одно из них – возобновление производства на российских заводах.

Это в свою очередь станет причиной возобновления поставок и приведет к снижению цен, так как постепенно острого дефицита машин наблюдаться не будет.

Стабилизация курса рубля по отношению к мировым валютам названа вторым условием. Ну и третьим является падение спроса на автомобили, ведь именно ажиотажный спрос спровоцировал рост цен.

Отсутствие покупателей вынудит дилеров снижать стоимость и делать скидки.

Источник: Carsweek.