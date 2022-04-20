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Продажи автомобилей на рынке Европы падают девятый месяц подряд

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Продажи новых автомобилей сокращаются во всех ведущих странах.

Только в марте европейцы купили 844 тыс. автомобилей, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же европейский авторынок падает 9-й месяц подряд.

Не считая март 2020 года, когда началась пандемия, авторынок Европы рухнул уже на треть. Причин сокращения продаж несколько, начиная от нехватки микрочипов, и заканчивая военными событиями.

Если в марте авторынок просел на 20,5%, то по итогам первого квартала отрицательная динамика составила только 12,3%.

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