«ЗаРулем» перечислили 3 кроссовера в РФ с вечной коробкой передач

В России рассказали о кроссоверах, в которых с хорошей стороны показала себя трансмиссия.

Речь идет об автомобилях, представленных на рынке подержанных автомобилей, оснащенных современными многоступенчатыми АКПП.

Как рассказал Игорь Кацубо из журнала «За рулем», первым кроссовером, на который можно обратить внимание является Nissan X-Trail с Jatco JF613E.

Коробка передач в этом автомобиле способна проезжать 250 тыс. км без проблем, но показатель снизится при агрессивной езде. Volkswagen Tiguan с шестиступенчатой 09M тоже вошел в список.

Трансмиссия в этой модели может проезжать до 400 тыс. км, но если ее эксплуатируют не в городе. Слабое место в КП – теплообменник.

Также советуют не экономить в этом случае и на масле. Ну и третьим в рейтинге оказался Hyundai Creta с двигателями объемом 2 литра и шестиступенчатыми коробками A6MF1/A6LF1 с ресурсом более 300 тыс. км.