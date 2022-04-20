Автоэксперт Моржаретто посоветовал гражданам РФ покупать авто с пробегом вместо новых

А вот торопить с покупкой новых автомобилей специалист не пытается, так как не видит в этом смысла.

Автомобильный эксперт, член общественного совета Федерального дорожного агентства («Росавтодор») Минтранса РФ Игорь Моржаретто рассказал, как действовать желающим приобрести машину в сложившихся экономических реалиях.

Так, в эфире радио Sputnik Игорь Моржаретто рассказал, что сегодня нужно выбирать один из двух методов. Во-первых, при желании купить машину, советуют обращаться на вторичный авторынок, где уже наблюдается стабильность и даже снижение цен на фоне снижения спроса после ажиотажа.

На рынке подержанных автомобилей можно найти экземпляры, которые окажутся идеальными в соотношении цены и качества. Если говорить о желающих приобрести новую машину, то тут эксперт советует не торопиться с покупкой, так как вскоре ситуация на первичном рынке улучшится.