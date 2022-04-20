BMW представил флагманский седан BMW 7-Series нового поколения

BMW 7-й серии никогда не обладал таким же влиянием, как Mercedes S-класса, но последнее поколение G70 создано для того, чтобы мир не забыл, что он по-прежнему является флагманской моделью.

7-я серия 2023 года представляет новый язык дизайна для бренда с отличительной передней частью и изобилует новыми функциями, включая огромный экран в стиле кинотеатра и функцию управления автомобилем без помощи водителя.

Новое поколение BMW 7-Series также является частью расширяющейся линейки электрических моделей BMW, так как линейка теперь включает версию EV под названием i7, которая разделяет кузов и интерьер с обычным седаном, но имеет большой аккумулятор и электродвигатели.

В BMW заявляют, что упростили комбинации силовых агрегатов седана, чтобы снизить сложность заказа, но у клиентов по-прежнему будет несколько вариантов на выбор.

Так, в моторной гамме есть рядные шестицилиндровые и бензиновые двигатели V8, а также электрическая установка в версии i7 и подключаемый гибрид под названием 750e.

Базовой моделью является 740i, которая имеет 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 375 л. Двигатель V8 с двойным турбонаддувом имеет тот же рабочий объем 4,4 литра, что и предыдущий 750i, но двигатель обеспечивает мощность 536 лошадиных сил, что на 13 л.с. больше, чем ранее.

Оба бензиновых мотора имеют 48-вольтовые гибридные системы. В BMW не опубликовали подробностей о подключаемом гибриде 750e, кроме того, что он будет развивать мощность 483 лошадиных силы.

Автопроизводитель обещает еще и 7-ю серию в версии М с 600-сильной установкой. При этом предлагать автомобиль с 12-цилиндровым двигателем не планируют.

Кроссовер нового поколения поступит в продажу в США в ноябре по цене от 94 295 долларов за версию 740i и 114 595 долларов за 760i xDrive. i7 будет первых двух, так как его стоимость стартует от 120 295 долларов.