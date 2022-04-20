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Lexus представил новый кроссовер Lexus RZ 450e

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С появлением Lexus RZ450e 2023 года производитель автомобилей класса люкс представляет свой первый электромобиль на американском рынке. Несмотря на то, что он использует общую платформу с Toyota bZ4X, этот Lexus EV имеет большую производительность и общую роскошь по сравнению с его массовым аналогом.

Как и bZ4X, RZ450e использует платформу e-TNGA, которую Toyota разработала совместно с Subaru. В автомобиле предлагается двухмоторная установка – по одному на каждой оси, что обеспечивает полный привод.

Lexus представил новый кроссовер Lexus RZ 450e

Передний двигатель рассчитан на 201 лошадиную силу, а задний — на 107 лошадиных сил, а суммарная мощность составит около 300 лошадей. Это значительно мощнее, чем у 214-сильного bZ4X.

Аккумулятор RZ450e имеет полезную емкость примерно 65,0 кВтч, что, по оценкам Lexus, позволит проехать около 360 км на одном заряде.

Lexus представил новый кроссовер Lexus RZ 450e

Салон кроссовера оформлен с учетом простоты и отделан высококлассными материалами. 14,0-дюймовый сенсорный экран управляет информационно-развлекательной системой, которая имеет такое же новое программное обеспечение, которое используется в моделях Lexus NX и LX.

Lexus представил новый кроссовер Lexus RZ 450e

RZ450e также стандартно поставляется с панорамным люком на крыше с функцией затемнения и множеством технологий помощи водителю, таких как адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения. Среди его наиболее ярких опций — проекционный дисплей, а также функция, которая позволяет водителям дистанционно парковать автомобиль.

Lexus представил новый кроссовер Lexus RZ 450e

Lexus еще не объявил цены на RZ450e 2023 модельного года, но ожидается, что они начнутся примерно с 50 000 долларов. Продажи новинки запланированы на конец года.

 

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