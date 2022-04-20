Lexus представил новый кроссовер Lexus RZ 450e

С появлением Lexus RZ450e 2023 года производитель автомобилей класса люкс представляет свой первый электромобиль на американском рынке. Несмотря на то, что он использует общую платформу с Toyota bZ4X, этот Lexus EV имеет большую производительность и общую роскошь по сравнению с его массовым аналогом.

Как и bZ4X, RZ450e использует платформу e-TNGA, которую Toyota разработала совместно с Subaru. В автомобиле предлагается двухмоторная установка – по одному на каждой оси, что обеспечивает полный привод.

Передний двигатель рассчитан на 201 лошадиную силу, а задний — на 107 лошадиных сил, а суммарная мощность составит около 300 лошадей. Это значительно мощнее, чем у 214-сильного bZ4X.

Аккумулятор RZ450e имеет полезную емкость примерно 65,0 кВтч, что, по оценкам Lexus, позволит проехать около 360 км на одном заряде.

Салон кроссовера оформлен с учетом простоты и отделан высококлассными материалами. 14,0-дюймовый сенсорный экран управляет информационно-развлекательной системой, которая имеет такое же новое программное обеспечение, которое используется в моделях Lexus NX и LX.

RZ450e также стандартно поставляется с панорамным люком на крыше с функцией затемнения и множеством технологий помощи водителю, таких как адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения. Среди его наиболее ярких опций — проекционный дисплей, а также функция, которая позволяет водителям дистанционно парковать автомобиль.

Lexus еще не объявил цены на RZ450e 2023 модельного года, но ожидается, что они начнутся примерно с 50 000 долларов. Продажи новинки запланированы на конец года.