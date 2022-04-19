Банк ВТБ скорректировал ставки по всей линейке автокредитов в РФ на 3 процентных пункта

ВТБ снижает ставки по автокредитам на 3 процента, теперь минимальная ставка при приобретении автомобиля через банк составляет 8,7% годовых.

Как сообщили в представительстве кредитного учреждения, минимальная ставка будет у залоговых автокредитов при условии, что клиент получат зарплату на карту ВТБ и при оформлении договора возьмёт КАСКО на весь срок кредита.

Такие условия действуют на новые авто стоимостью до 7 млн рублей, и поддержанные до 4 млн рублей. Максимальный срок кредита составляет 7 лет при первоначальном взносе от 20%.

В пресс-службе банка отметили, что клиенты с уже ранее одобренными кредитными заявками с более высоким процентом, могут переоформить заявку на новые более выгодные условия.