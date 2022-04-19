Компании Mercedes и BYD анонсировали роскошный минивэн Denza

Два автопроизводителя объединили усилия и решили выпустить роскошную версию минивэна, первые изображения которого были опубликованы накануне.

Mercedes и BYD выпустят роскошный минивэн под маркой Denza. Его название пока не раскрыто, впрочем и подробностей о проекте мало.

Пока известно, что работа над проектом началась несколько лет назад, и как сообщают источники, вклад Mercedes в разработку минивэна является существенным.

По предварительным данным, роскошный автомобиль будет иметь длину 5 200 мм. В салоне расположится три ряда сидений с посадочной формулой 2+2+3, причем второй ряд получит VIP-сидения.

Салон, как можно догадаться, будет оснащен самым современным и дорогим оборудованием. Еще известно, что минивэн получит полностью электрическую и гибридную установки. Предполагаемая минимальная стоимость новинки составит 70 тыс. долларов.